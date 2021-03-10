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رئيس "الشيوخ" يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة.. والأخير يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية

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رئيس "الشيوخ" يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة.. والأخير يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية رئيس "الشيوخ" يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة.. والأخير يدعو إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية

مصراوي Masrawy

04:47 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأربعاء، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، الذي قدم التهنئة إليه على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وأعرب رئيس "الشيوخ" عن ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أمله في أن تشهد مزيدًا من التطور في المرحلة القادمة على كل الأصعدة البرلمانية والاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دور فرنسا في دعم في مواجهة العديد من القضايا؛ خصوصًا قضية الإرهاب، ومؤكدًا أن التوافق المصري- الفرنسي حول هذه القضية وغيرها من القضايا هو توافق تاريخي.

وقام السفير الفرنسي بتقديم التهنئة أيضًا من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية- الفرنسية علاقات مميزة على كل الأصعدة والمستويات، معربًا عن أمله في أن تشهد مزيدًا من التعاون والتطوير برلمانيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا وسياحيًّا، مشددًا على إيمان فرنسا بأهمية دور مصر واستقرارها في المنطقة؛ بوصفها أكبر دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ودعا السفير الفرنسي إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلسي الشيوخ في البلدين أسوة بما هو موجود بين مجلسَي النواب؛ وهو ما رحَّب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، معربًا عن أمنيته في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

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