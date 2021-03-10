17 طلب إحاطة.. "محلية النواب" تناقش تطوير المواقف ومشكلة القمامة في حضور محافظ بني سويف

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي ثلاث اجتماعات اليوم الأربعاء، 17 طلب إحاطة موجهة إلى الحكومة، بشأن تطوير المواقف العشوائية وحل مشكلة القمامة في بعض المناطق، ورصف وتأهيل بعض الطرق في محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وناقش الاجتماع الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الحكيم مسعود، الأول بشأن تغطية 200 متر من ترعة الأطوابية جزيرة المساعدة من ناحية كوبري الواسطي العلوي ببني سويف؛ لمنع تراكم القمامة، والثاني بشأن إنشاء معدية على مصرف اللبيني؛ لربط عزبة أبو النور بقرية هرم ميدوم مركز الواسطي محافظة بني سويف، لتخفيف معاناة الأهالي والتلاميذ، والثالث: بشأن إنشاء مرسى للمعديات بمركز ناصر (أشمنت، الشناوية)؛ حرصًا على حياة المواطنين، والرابع: بشأن تغطية مصرف أشمنت المار من أمام الشناوية (ناصر شرق)، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف؛ مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وناقش الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار المواقف العشوائية ببندر ومدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف؛ مما يتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة وتطوير المواقف؛ حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء مدينة الواسطي الجديدة على الظهير الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف؛ بهدف فتح آفاق جديدة للتنمية وتخفيف التكدس السكاني بالمحافظة، وبشأن ارتفاع قيمة تراخيص التروسيكلات بمحافظة بني سويف، مقارنة بباقي المحافظات، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب طه الناظر، بشأن سرعة اعتماد وتشغيل سجل مدني أقفهص- مركز ببا بمحافظة بني سويف؛ لخدمة المواطنين، أسوة بالسجلات المدنية التي تم تشغيلها بالقرى الأخرى، وبشأن سرعة فتح باب التراخيص لجميع المتخللات في جميع مناطق الحيز العمراني والمناطق التي تم التصالح بها بمركز الفشن بمحافظة بني سويف؛ نظرًا لالتزام المواطنين باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال البناء.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها الثالث طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن عدم رصف طريق مدخل إهناسيا القبلي قرية ننا بمحافظة بني سويف، على الرغم من أهمية هذا الطريق؛ حيث يعد همزة الوصل للقادمين إلى بندر إهناسيا من الجهة القبلية والطريق المؤدي إلى المراكز المجاورة، بالإضافة إلى أنه يوجد به منشآت حكومية وخدمية.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن إعادة رصف الطريق الشرقي القديم (حلوان- الصف)، المؤدي إلى محافظة بني سويف؛ لتسهيل حركة المرور، وبشأن الإفادة عن الموقف المالي والتنفيذي خلال ثلاثة أعوام مالية سابقة للطرق التي تم رصفها وإعادة رصفها بمركزي ناصر والواسطي بمحافظة بني سويف عن طريق الوحدات المحلية ومديرية الطرق بالمحافظة والإدارات التابعة لها وما تم تنفيذه من مطبات صناعية على هذه الطرق، وبشأن رصف طريق عزبة مطريد مرورًا بعزبة الشركة حتى طريق دمو موازيًا لطريق كوم أبو خلاد- دمو بمركز ناصر ببني سويف، وبشأن عدم رصف طريق أبو صير- عزبة حميد إلى طريق مدخل الجرو وحميدة ومنه إلى طريق دمو الجديد رغم توجيه رئيس الجمهورية برصف وتمهيد الطرق التي تربط القرى بالطرق الرئيسية، وبشأن تطوير طريق ميدوم الزراعي بدءًا من طريق مصر- أسوان الزراعي، حتى الطريق الأسيوطي الغربي، تزامنًا مع التطوير الحالي لطريق أسيوط الغربي، وبشأن عدم إضاءة طريق بني سويف ديمو؛ مما يعرض حياة المواطنين للخطر.