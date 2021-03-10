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"البيئة" تردم 2450 بئرًا مهجورة في المملكة حتى نهاية 2020

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"البيئة" تردم 2450 بئرًا مهجورة في المملكة حتى نهاية 2020 "البيئة" تردم 2450 بئرًا مهجورة في المملكة حتى نهاية 2020
أنهت المرحلة الأولى من المشروع ويجري التنسيق لانطلاق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ردم 2450 بئراً مهجورة حتى نهاية عام 2020 في مختلف المناطق، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية بالمملكة.

وبهذه الخطوة تكون الوزارة أنهت المرحلة الأولى من مشروع ردم الآبار المهجورة بالمملكة، فيما يجري الآن التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، لانطلاق المرحلة الثانية منه.

وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارّة، وأنشأت في سبيل ذلك لجنة في كل منطقة لحصر تلك الآبار وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين.

وتتيح الوزارة الإبلاغ عن أي بئر مهجورة في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة "بلّغ" عبر الرابط الإلكتروني: https://web.mewa.gov.sa/UCS/ أو عبر الهاتف الموحد (8002472220) بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

وعند تلقي فروع الوزارة في جميع المناطق أي بلاغ عن بئر مهجورة، تزور لجنة حصر الآبار المهجورة في المنطقة المعنية الموقع المحدد، وتعد تقريراً عن حال البئر ومدى خطورته، وتحدد طريقة المعالجة إما بالردم أو التحصين، ويتبع ذلك تعميد المقاول لتنفيذ الإجراء المطلوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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