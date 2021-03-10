"القصبي" يُدشّن أعمال لجنة الإعلام الرقمي في غرفة الرياض

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أهدافها تتضمن مواكبة آخر التطورات وتعزيز استثمارات القطاع

دشن وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، أعمال لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، التي أنشئت مؤخراً ضمن الدورة الحالية لمجلس الإدارة لمواكبة آخر تطورات الإعلام الرقمي وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

وأكد وزير الاعلام المكلف أهمية الإعلام الرقمي نظراً لوجود التحول الكبير في الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أن كل منصة في القطاع الجديد أصبحت شبه وكالة أنباء متنقلة بالصوت والصورة والمحتوى.

وذكر أن عدد البيانات الرقمية المستخدمة سنوياً ضخمة جداً، وأن ما استخدمه العالم من بيانات في العامين الماضيين يعادل 90% من بيانات التاريخ البشري.

ودعا "القصبي" لجنة الإعلام الرقمي بالغرفة للتعاون مع وزارة الإعلام للشراكة والعمل على مشاريع عدة في التحول الرقمي في الإعلام وتطوير الأنظمة على الرقابة على الإعلام الرقمي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان: الدورة الحالية شهدت استحداث عدداً من اللجان من بينها الإعلام الرقمي ليواكب ما يشهده هذا القطاع من نمو وتوسع، إضافة لدوره المحوري في تعزيز حضور المملكة محلياً ودولياً من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام الرقمي.

وأضاف: الغرفة تتطلع لهذه اللجنة دور مؤثر ومهم في النهوض باستثمارات القطاع من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد استراتيجيتها التي تؤسس لتحقيق عدداً من الأهداف المحورية.

بدوره، استعرض رئيس لجنة الإعلام الرقمي بالغرفة المهندس راكان الفايزي، استراتيجية عمل اللجنة وتضمن التصور الكامل في الفهم الشامل والدقيق، ووضوح الرؤية، والتناغم والانسجام، وبناء الصورة الذهنية، وقياس الأثر، وشدّد على أن رؤية اللجنة تتركز في مجتمع إعلامي رقمي حيوي وممكن للقطاع.

وقال "الفايزي": الأهداف الاستراتيجية للجنة تكمن في زيادة الوعي بأهمية القطاع ودوره الحيوي، والمساهمة في التشريعات والتنظيمات ووضع التصنيف له، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين وصقل الخبرات والمواهب، والتكامل بين مقدمي خدمات الإعلام الرقمي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

من جهته، قال نائب رئيس قطاع العلاقات المؤسساتية في شركة stc محمد أبا الخيل: المملكة تمتلك بنية تحتية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي وكانت الأساس المتين لتجاوز العديد من الأزمات ومنها جائحة "كورونا المستجد"، وفي الوقت نفسه تمكنت في إنجاح استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين بفضل الإمكانيات التقنية العالية.