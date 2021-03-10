برلماني يطالب بمناقشة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم النائب سامح السادات، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة موجه إلى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مقدار مساحة ما تم تخصيصه لهذه المشروعات بالفعل من الأراضي المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.

وتساءل السادات: هل تم تخصيص أراضٍ بنسبة 10% أو30% من الأماكن الشاغرة أو تم توفيرها بحق الانتفاع بواقع 5% من ثمنها؟ طبقًا لما ورد في المادتين رقمَي 47 و50 في القانون 152 لسنة 2020 أو القانون 141 لسنة 2004؟ وما قامت به الدولة المصرية وبالأخص كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول شراء نسبة 10% أو 20% من تعاقداتها من منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟ وما الآليات التي يتم بناء عليها اختيار المنشآت الاقتصادية (المشروعات) التي سوف يتم التعاقد معها؟ وهل تلتزم كل هيئة أو جهة حكومية بشراء احتياجاتها من المشروعات داخل المحافظة أم لا؟