لأول مرة.. بدء الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة جامعة حلوان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاختبارات الإلكترونية والتي تطبق بالكلية لأول مرة.

وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية عبر منظومة الاختبارات الإلكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إن الجامعة تسعى إلي تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقًا للمعايير العالمية.

وتعد كلية الصيدلة جامعة حلوان أولي كليات الصيدلة التي تبنت تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والدكتور هشام سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة يارا عصام مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أهمية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية من أجل دعم العملية التعليمية حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول علي النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس علي تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.

وأجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث تفقد الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذي من قبل الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمي والدكتورة سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.