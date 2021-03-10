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إصدار شهادات "التخريد" وصحة البيانات.. تعرف على دور "الداخلية" في "إحلال السيارات"

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إصدار شهادات "التخريد" وصحة البيانات.. تعرف على دور "الداخلية" في "إحلال السيارات" إصدار شهادات "التخريد" وصحة البيانات.. تعرف على دور "الداخلية" في "إحلال السيارات"

مصراوي Masrawy

04:24 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال بيان رسمي، صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية ستتولى من جانبها التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى انطباق شروط المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة عليهم.

وأضاف البيان أن "الداخلية" ستتولى أيضًا إصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة؛ لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.

وسيقوم المواطنون المنضمون إلى المبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته ٥ أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع "البروتوكول المنظم" للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي، والتاكسي، والميكروباص" التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة مصنعة محليًّا وتعمل بالغاز الطبيعي، بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و٣١ بنكًا، وشركتَي تأمين، و٩ شركات لتصنيع السيارات، على الإجراءات التنفيذية.

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