أسواق عبدالله العثيم تطلق مهرجان العروض الرمضانية استعداداً للشهر الكريم

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تخفيضات كبرى على مئات الأصناف والسلع مع قرب شهر رمضان المبارك

‬أوضح عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة أطلقت اليوم الأربعاء مهرجان تخفيضاتها الموسمي "في شهر الخير عروضنا غير"، والذي يتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك وتقدم من خلاله الشركة تخفيضاتها الموسمية الكبرى على العديد من الأصناف، ويسري المهرجان لمدة ستة أسابيع مقبلة تتجدد كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وتمتد حتى شهر رمضان المبارك، وسط التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية في كافة فروعها.

وأكد أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، ويتضمن خصومات غير مسبوقة وتخفيضات حقيقية على تشكيلة واسعة من الأصناف الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والمعجنات وأصناف اللحوم والخضروات والفواكه الطازجة، والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمستلزمات التي تحتاجها الأسرة في الشهر الكريم، بالإضافة إلى منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم ذات الجودة العالية، والتي تتميز بالطلب المرتفع من قبل العملاء، والتوفير الكبير، في جميع فروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة والبالغ عددها 254 فرعاً.

وأضاف: "المهرجان يشتمل على العديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء اكتساب، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار".

وتابع: "نحرص دائماً على أن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية، التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات كافة شرائح المجتمع".