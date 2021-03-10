"تركي بن طلال" يدعو المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في "صحتي" لتلقي لقاح كورونا

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وجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة قطاعات عسير والتفاعل مع الخطة التوعوية

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تكثيف الحملات التوعوية في المنطقة التي تحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ومتابعة مستجدات انتشار الفيروس.

وشدد، في توجيهه لكافة القطاعات المعنية بالمنطقة على ضرورة رصد المخالفات وتطبيق التعليمات الواردة في بيان وزارة الداخلية المعمول بها ، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، منها لبس الكمامة بالطرق الصحيحة، واستخدام تطبيق "توكلنا" في دخول المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات، والتفاعل التام مع الخطة التوعوية التي تنفذها "صحة عسير"، ممثلة في وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا، ونشر ما يصدر عنها من منتجات توعوية وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بكافة فئاته .

ودعا الأمير تركي بن طلال كافة المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الخطة الوطنية للقاح المضاد لفيروس "كورونا المستجد"، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي جرعات اللقاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لكي يعود المجتمع إلى الحياة الطبيعية.

وحثّ الجميع على المسارعة في التسجيل واتباع ارشادات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس وارتفاع الحالات المصابة وتوقف الحياة عن سيرها الطبيعي، والتواصل مع الوزارة على الرقم 937 لأي استفسار حول الحالات، وذلك لأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.