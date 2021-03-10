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شركتا "بيونتيك" و"فايزر" تعتزمان زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 3 مليارات جرعة في 2022

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شركتا "بيونتيك" و"فايزر" تعتزمان زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 3 مليارات جرعة في 2022 شركتا "بيونتيك" و"فايزر" تعتزمان زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 3 مليارات جرعة في 2022

مصراوي Masrawy

04:16 م الأربعاء 10 مارس 2021

برلين - أ ش أ

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر" عزمها في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3 مليارات جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في عام 2022.

وقال أوجور شاهين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة (بيونتيك) -وفقًا لقناة ( اليوم) اليوم الأربعاء- : "إنه من حيث المبدأ يمكننا مواصلة زيادة الطاقة الإنتاجية"، منوهًا بأن عدد اللقاحات المنتجة سيعتمد على الطلب والحاجة إلى حملات تطعيم إضافية.

وأوضح أن رابطة شركتي (بيونتيك - فايزر) أبرمت بالفعل اتفاقيات لتوريد 1.3 مليار جرعة لقاح، كما توقعت شركة فايزر أن تبلغ عائدات اللقاح 15 مليار دولار في عام 2021.

وأشار إلى أنها تدرس تأثير التطعيم المعزز بجرعة ثالثة من اللقاح على سلالات جديدة أكثر مقاومة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشركة تتفاوض بالفعل بشأن توريد جرعات إضافية لمثل هذه اللقاحات.

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