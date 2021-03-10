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انطلاق منصة التسوق الإلكتروني "جي سي ستور" في

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انطلاق منصة التسوق الإلكتروني "جي سي ستور" في السعودية انطلاق منصة التسوق الإلكتروني "جي سي ستور" في
سيوفر منتجات مختلفة تغطي ١٢ فئة

انطلاق منصة التسوق الإلكتروني

أعلن متجر جي سي ستور، اليوم، عن إطلاق منصة التسوق الخاص به رسمياً في المملكة العربية تحت اسم "gcstore.sa"، وذلك لبيع المنتجات المملوكة حصرياً للمتجر، والتي تم شراؤها من المتجر وتخزينها في مستودعه الخاص به من المصانع مباشرة من داخل المملكة وخارجها.

وكشف مدير التصاميم لموقع جي سي ستور أحمد المريني، أنه يمكن الآن لعملاء متجر جي سي ستور السعودي من التسوق باللغة العربية أو الإنجليزية؛ حيث سيوفر منتجات مختلفة تغطي ١٢ فئة؛ من بينها الإلكترونيات والملابس والمستلزمات المنزلية وأدوات الطبخ ومنتجات حصرية للمتجر وتعاون مع مصممين عالميين محلياً وخارجياً.

ولفت المريني إلى أنه يمكن للراغبين تحميل تطبيق GC Store من خلال نظامي آبل وأندرويد والتصفح والشراء بشكل أمن وسريع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسلط الضوء على الشراء مباشرة من المصانع المحلية أو الخارجية دون وسيط، والبيع من خلال المتجر بأسعار منافسة وجودة عالية وتصاميم جذّابة وطريقة مختلفة عن بقية المتاجر.

وبيّن أن المتجر سيواصل سعيه لكسب رضا العملاء في المملكة العربية السعودية، عبر توسيع فئات المنتجات وضمان تقديم أفضل الأسعار وخدمة التوصيل السريع وتجربة تسوق مريحة وموثوقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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