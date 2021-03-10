أخبار عاجلة

"الصحة العالمية": إصابات كورونا دوليًا زادت 11 % الأسبوع الماضي -
الجيش الأمريكي: لا نريد الحرب مع إيران رغم استعدادنا لأي احتمال -
زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر -
تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور) -
اليوم.. محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" الإرهابية -
بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تركي بن طلال" يدعو المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في "صحتي" لتلقي لقاح كورونا

Print
"تركي بن طلال" يدعو المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في "صحتي" لتلقي لقاح كورونا "تركي بن طلال" يدعو المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في "صحتي" لتلقي لقاح كورونا
وجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة قطاعات عسير والتفاعل مع الخطة التوعوية

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، مع تكثيف الحملات التوعوية في المنطقة التي تحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ومتابعة مستجدات انتشار الفيروس.

وشدد، في توجيهه لكافة القطاعات المعنية بالمنطقة على ضرورة رصد المخالفات وتطبيق التعليمات الواردة في بيان وزارة الداخلية المعمول بها ، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، منها لبس الكمامة بالطرق الصحيحة، واستخدام تطبيق "توكلنا" في دخول المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات، والتفاعل التام مع الخطة التوعوية التي تنفذها "صحة عسير"، ممثلة في وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا، ونشر ما يصدر عنها من منتجات توعوية وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بكافة فئاته .

ودعا الأمير تركي بن طلال كافة المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الخطة الوطنية للقاح المضاد لفيروس "كورونا المستجد"، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي جرعات اللقاح، مؤكدًا أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لكي يعود المجتمع إلى الحياة الطبيعية.

وحثّ الجميع على المسارعة في التسجيل واتباع ارشادات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس وارتفاع الحالات المصابة وتوقف الحياة عن سيرها الطبيعي، والتواصل مع الوزارة على الرقم 937 لأي استفسار حول الحالات، وذلك لأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

شبكة عيون الإخبارية