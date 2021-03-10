صحيفة "رومانية" تكشف عن ردة فعل "رازفان" عقب قرار إقالته من "الهلال"

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كشفت تقارير صحفية رومانية عن ردة فعل المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو عقب علمه بقرار إقالته من تدريب الفريق.

وكشف نجل مدرب الهلال السابق عن غضب والده الشديد عندما وصل إليه نبأ قرار إقالته من تدريب الفريق.

وقالت صحيفة prosport: إن لوشيسكو أقيل من قبل الهلال بعد تردي نتائج الفريق في مسابقة الدوري وفقدانه للمركز الأول في جدول ترتيب المسابقة.

وتحدّثت الصحيفة عن فوز المدرب مع الفريق السعودي بدوري أبطال آسيا والدوري وكأس الملك، مضيفة أن تلك الإنجازات لم تكن كافية من قبل الإدارة الهلالية بعد أن خسر الفريق المركز الأول في البطولة.

وقال المدرب في تصريحاته: "لن أعود لكرة القدم الرومانية الآن.. أريد أن أبقى بالخارج لأطول فترة ممكنة، وبعد ذلك سأعود، لكنني الآن لا أفكر في العودة.. لا أعرف إلى أين سأذهب ولكن سأحدد وجهتي خلال الأسابيع القادمة.. لا أعتزم الذهاب إلى أي مكان حتى الصيف".

فيما قال نجل المدرب عن إقالة والده من الهلال: "لقد كان مستاءً للغاية، كما كانت والدتي، ولكنني كنت أكثر راحة.. أخبرني أن ما حدث ليس طبيعيًّا، بعد أن نجح في إظهار قيمة وقوة الفريق.