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ذكراها الجمعة المقبل.. هل تتكرر عاصفة التنين هذا العام؟ الأرصاد تجيب

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ذكراها الجمعة المقبل.. هل تتكرر عاصفة التنين هذا العام؟ الأرصاد تجيب ذكراها الجمعة المقبل.. هل تتكرر عاصفة التنين هذا العام؟ الأرصاد تجيب

مصراوي Masrawy

04:20 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذكرى منخفض التنين كانت في 12 مارس من العام الماضي، والتي شهدت فيها سقوط أمطار بشكل كبير جدا، لكن موعد منخفض التنين العام الحالي لا يوجد به أي ظواهر جوية شديدة.

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن يوم الجمعة المقبل الموافق 12 مارس، تدور درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، كما يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجة البحري، وتكون وغير مؤثرة تماما.

وتابعت: "أهم الظواهر الجوية المستمرة معنا خلال الأيام المقبلة هو وجود الرياح المعتدلة على معظم المناطق، لكنها تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية ولكنها غير مثيرة للرمال والأتربة".

وأشارت إلى أنه من الوارد حدوث أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة.

وشهد يوم 12 مارس من العام الماضي عاصفة التنين، والتي قالت عنها هيئة الأرصاد، إن مصر لم تشهد حالة من عدم الاستقرار بهذه القوة منذ 1994، الأمر الذي دعى اتخذ عدة إجراءات لمواجهة توقعات الطقس السيىء، أبرزها منح إجازات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، بجانب التشديد على المسئولين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، واتخاذ كافة إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين.

ووصلت قوة الامطار في عاصفة التنين إلى 45 ملم على القاهرة.

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