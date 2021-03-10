وزيرا النقل والسياحة يناقشان تحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات الجارية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروعات الجارية التي تقوم بها وزارة النقل لدفع الحركة السياحية.

وأكد العناني أهمية التعاون مع وزارة النقل؛ نظرًا لارتباط كل قطاعات النقل بالتنمية السياحية، مشيدًا بانعكاس تطور وسائل النقل والمواصلات والبنية التحتية في مصر على هذا القطاع المهم.

واستعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، التطورات التي تشهدها جميع قطاعات النقل؛ وهو ما ينعكس إيجابيًّا على قطاع السياحة، ففي مجال السكة الحديد أشار إلى أنه جار التعاقد على 200 عربة جديدة نوم مع الهيئة العربية للتصنيع، كما أنه سيصل خلال الأشهر القليلة المقبلة أول قطار فاخر ضمن عدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها من إسبانيا، بالإضافة إلى وصول أول دفعة من العربات المكيفة ضمن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب؛ وهو ما سيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة.

وأشار وزير النقل إلى مخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي ستدعم هذا المجال؛ مثل منظومة القطار الكهربائي السريع، والتي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر وتنمية الحركة السياحية على مستوى الجمهورية؛ بحيث تشمل تلك الشبكة على خطوط (العين السخنة/ مطروح بطول 660كم و6 أكتوبر/ الأقصر/ أسوان، بطول 850كم، والأقصر/ الغردقة بطول 300كم).

وتابع الوزير: بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها أو الجاري تنفيذها؛ والتي ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة؛ نظرًا لما تسهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى، وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة.

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير التطور الهائل في مجال الطرق في مصر في عهد الرئيس السيسي في الوجهين القبلي والبحري؛ مما يسهم في تدعيم قطاع السياحة؛ حيث يقوم بتيسير انتقال الأفواج السياحية على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية، مستعرضًا ازدواج وتطوير عدد من الطرق منها التي تخدم هذا القطاع مثل تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1155كم، وحيث يتم وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى منه في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، مشيرًا إلى أن التسهيلات والحوافز الكبيرة التي تمت في الموانئ البحرية المصرية والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في هذا المجال له دور كبير في تدعيم سياحة الكروز.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إعادة تشغيل العبارة بين مدينتَي الغردقة وشرم الشيخ، ورفع كفاءة الكافتيريات بقطارات النوم بين القاهرة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى مناقشة إعادة تشغيل الرحلات النيلية الطويلة مع القيام بتطوير بعض المراسي النيلية بالمحافظات الواقعة في مسارها وكيفية الاستفادة المثلى من المركز المصري للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين؛ لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صورة تليق بمكانة مصر العالمية.