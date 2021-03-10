أخبار عاجلة

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن تصورها

Print
شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن تصورها شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن تصورها

مصراوي Masrawy

03:56 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أنها معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن مجرد تصورها.

وأضاف خلال تدوينة له عبر حساباته الشخصية على «فيسبوك وتويتر»، الأربعاء، أن الله تعالى قد اختص في هذه المعجزة نبينا محمدًا ﷺ بمناقب لم تُمنح لأحدٍ غيره، حيث أُسرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيها أمَّ الأنبياء؛ لتكون الرحلة شاهدةً على أفضليته ﷺ على سائرِ الخلق، وفيها فُرِضت الصلوات الخمس تكريمًا للمسلمين.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر تدوينته داعيا "اللهم إنَّا نُشهدك بأن نبيَّنا محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم نبي الرحمة والسلام قد أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، وتركنا على المحجَّة البيضاء، فاللهم اجعلنا ممَّن اهتدى بهديه واتبع سنَّتَه، وارزقنا شفاعته، يا أرحمَ الراحمين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية