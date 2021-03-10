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مصراوي Masrawy

كتب - محمد سامي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التعاون الثنائى الأمني والعسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصةً مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، أن استعادة أركان الدول التي تعاني من أزمات يقوض خطر الإرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة.​ش