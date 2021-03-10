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الرئيس : استعادة أركان الدول تقوض خطر الإرهاب وتحقق الأمن للمنطقة

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الرئيس السيسي: استعادة أركان الدول تقوض خطر الإرهاب وتحقق الأمن للمنطقة الرئيس : استعادة أركان الدول تقوض خطر الإرهاب وتحقق الأمن للمنطقة

مصراوي Masrawy

03:50 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمد سامي

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التعاون الثنائى الأمني والعسكرى بين وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصةً مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، أن استعادة أركان الدول التي تعاني من أزمات يقوض خطر الإرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة.​ش

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