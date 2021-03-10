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وزير الخارجية يستقبل نظيره الروسي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات

وزير الخارجية يستقبل نظيره الروسي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية الاتحادية سيرجي لافروف.

وعقد وزير الخارجية مع وزير الخارجية الروسي، جلسة مباحثات رسمية بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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