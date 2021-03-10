وزيرة الهجرة تلتقي عفت مصطفى المختارة ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشابة المصرية بالإمارات "عفت مصطفى"، التي اختيرت ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية تحت سن الأربعين، والمسئولة العربية الوحيدة المتخصصة في مجال الإعلام البحري، حيث تمتلك خبرة واسعة في القطاع البحري، فضلاً عن شهادات أكاديمية عدة في هذا المجال الهام، وذلك للاحتفاء بتلك النجاحات والإنجازات التي حققتها، في إطار مبادرة "مصرية بـ 100 راجل"



من جانبها، رحبت وزيرة الهجرة بالشابة المصرية "عفت مصطفى"، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية تحت سن الأربعين، لتعد نموذج يحتذى به من الشابات المصريات بالخارج اللائي رفعن اسم مصر عاليا، نظرا لما حققته من طفرة نوعية في مجال الإعلام البحري لتصبح الأولى من بين سيدات الوطن العربي التي تمتهن هذا المجال المتفرد، كما أنها إحدى العضوات البارزات بـ "رابطة المرأة العربية في القطاع البحري" بمدينة دبي في دولة الإمارات، فقد أسهمت بشكل كبير -عبر مساعيها الرائدة خلال مسيرتها مع الرابطة- في ضمان تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع البحري، الأمر الذي أسهم في ترسيخ دور المرأة العربية في هذا القطاع.

وخلال اللقاء، قالت وزيرة الهجرة: "إننا أطلقنا مبادرة (مصرية بـ 100 راجل) للاستعانة بالنماذج الناجحة من المصريات بالخارج للمساهمة في الترويج لمصر خارجيا وتعريف العالم بما يتحقق من إنجازات الدولة في شتى المجالات، وكذلك المشاركة في مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري"، مضيفة أن "عفت مصطفى" ستمثل مشاركتها في المبادرة إضافة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالجانب الإعلامي لترويج الصورة الصحيحة لمصر بالخارج.

من جانبها، أعربت "عفت مصطفى" عن سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة، واحتفائها بما حققته خلال مسيرتها العملية رغم صغر سنها، مؤكدة أنها ستعمل بكل طاقتها من أجل المشاركة في مبادرات وزارة الهجرة بما يسهم في دعم مصر خارجيا والاستفادة من خبرائها في القطاع البحري، مستجيبة لدعوة الوزيرة للمشاركة في مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" والمساهمة مع المصريات بالخارج في الترويج لإنجازات الوطن والدفاع عنه خارجيا، مستعينة في ذلك بخبرتها الإعلامية الهامة كونها مسؤول التسويق الرسمي لرابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA) التابعة للمنظمة البحرية الدولية.

وشهد اللقاء الاتفاق على مساهمة الشابة المصرية "عفت مصطفى" في تنظيم ندوات افتراضية مع الخبراء المصريين الرواد في مجال القطاع البحري في إطار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الرواد المصريين في هذا المجال لمواكبة التطور العالمي في الاستثمار البحري، وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المستقبلية في هذا المجال خاصة أن لدى مصر فرصة عظيمة لتصبح رائدة فيه في ظل اتجاه العالم نحوه خلال السنوات المقبلة، كما طرحت مصطفى فكرة عقد "الملتقى العربي للاستثمار في القطاع البحري" بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب المعنيين بالتطور المستمر والحركة الدؤوبة في هذا القطاع وتعزيز نموه محلياً وإقليمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن "عفت مصطفى" قد نالت العديد من الجوائز المرموقة في القطاع البحري، كما أنها كانت أصغر صحفية عربية تنشر أكثر من 500 مقال في مختلف مجالات القطاع البحري، وتقوم بنشرها في عدد من الصحف الإماراتية مثل "الوطن" و"جلف توداي"، وقد تم اختيار مقالاتها الصحفية للنشر في عدد من الكتب والدوريات المرموقة، من بينها مقال "قضايا في السياسة المقارنة" الذي نشره البروفيسور "تود لاندمان" في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مسيرتها المهنية التي تمتد لأكثر من 9 سنوات في مجال الإعلام البحري.