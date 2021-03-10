★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

ينظم صندوق تحيا مصر مجموعة من قوافل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج لمدة ٣ أيام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف أوجه الرعاية في إطار البرنامج القومي لتنمية الريف المصري .

وقام الصندوق اليوم، الأربعاء، بتسليم تجهيزات الزواج لـ ٥٦ فتاة أولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن الصندوق يكثف من أنشطته في مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لاسيما في المحافظات التي تتضمن أكثر عدد من القرى الأكثر احتياجا، طبقا لما يرصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفي إطار التنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الريف.

وأضاف أنه من المزمع إطلاق قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة، في مركز المراغة بقرية شندويل، صباح الخميس، والتي ستستقبل نحو ٥٠٠ مواطن لإجراء الكشف الطبي على العيون وتحويل الحالات المتطلبة لإجراء عمليات المياه البيضاء إلى مستشفى سوهاج العسكري فضلا عن تسليم العلاج والنظارات للمرضى داخل القافلة .

وأوضح عبدالفتاح، أن فرق عمل الصندوق، تقوم أيضا بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير المنازل المتدهورة داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استعدادا لتسليم المنازل لأصحابها، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تتضمن تطوير 205 منازل في قرى مشطا والشوكة بمركز طما، والجزازرة وأبوعزيز بمركز الرماغة، والسمطا وبني منصور بمركز البلينا .

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.