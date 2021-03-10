أخبار عاجلة

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون البلدية": 1336 مخالفة للتدابير الاحترازية بخصوص كورونا أمس

Print
"الشؤون البلدية": 1336 مخالفة للتدابير الاحترازية بخصوص كورونا أمس "الشؤون البلدية": 1336 مخالفة للتدابير الاحترازية بخصوص كورونا أمس
كشفت عن تجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ بالبروتوكولات الصحية

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن البروتوكولات الصحية المحدثة والجديدة التي أصدرتها الوزارة تزامناً مع صدور القرارات الأخيرة بإعادة فتح العديد من النشاطات التجارية الواقعة تحت إشراف القطاع البلدي، قوبلت بتجاوب كبير ووعي مجتمعي عالٍ سواء من جانب الملاك والمستثمرين أو من المواطنين والمقيمين، مؤكدةً المضي في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على صحة وسلامة السكان.

ووجّهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للسيطرة على المستجد ومنع انتشاره.

وأوضحت أن البروتوكولات الصحية المحدثة احتوت على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، والمتمثّلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية فيما يَخصّ النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمرّ.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات، باشرت أمس 24719 جولة رقابية على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة كافة، أسفرت عن تسجيل 1336 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، وإغلاق 339 منشأة مخالفة، وتطبيق العقوبات بحقها.

وذكرت الوزارة أن منظومة العمل البلدي مستمرة في تنفيذ خططها الرقابية والتوعوية الداعمة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك من خلال تسيير الجولات الميدانية المكثفة وتفعيل حملات التوعية للارتقاء بمستوى الالتزام وسط المنشآت والعاملين فيها والمتسوقين.

وأكدت الوزارة أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالبروتوكولات والإرشادات الصحية، مؤكدة أن عودة الأنشطة تعتمد بشكل كبير على مستوى الالتزام من قبل الجميع، مبينة أن اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي من قبل جميع الأفراد والمنشآت عامل رئيس في ضمان سلامة الجميع، وتجنب العودة إلى إغلاق الأنشطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

فيروس كورونا: فاوتشي يدعو ترامب إلى تشجيع أنصاره على تلقي اللقاح

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

شبكة عيون الإخبارية