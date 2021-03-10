شيخ الأزهر لسفير بلجيكا: وثيقة الأخوة الإنسانية دليل استرشادي للسلام العالمي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي في القاهرة، اليوم الأربعاء، إن قيام حضارة إنسانية معاصرة ترتكز على قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك يتطلب منا جميعًا العمل والمثابرة والتضامن، وبذل المزيد من أجل تغيير الصور النمطية عن الآخر واستبدالها بنماذج إيجابية تساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والتقارب، مؤكدًا أن الأزهر قطع شوطًا كبيرًا من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع الفاتيكان وهي تمثل خارطةَ طريقٍ إنساني ودليلًا استرشاديًّا للسلام العالمي.

من جانبه، أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ناقلًا تحيات وتقدير الكاردينال جوزيف دى كيسيل، أسقف بلجيكا رئيس أساقفة بروكسل، إلى فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بدور الأزهر في التصدي للفكر المتطرف بكل حزم وبشكل علمي وعملي معاصر، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع بشكل مستمر ودائم نشاطات الطلاب البلجيكيين الدارسين في الأزهر وتعمل على تسيير أمورهم وتذليل أي عقبات تواجههم.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، بمقر المشيخة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الإماراتي، متمنيا له التوفيق والسداد خلال فترة خدمته بالقاهرة، مؤكدا على متانة العلاقات بين الأزهر والإمارات، وأن التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب.