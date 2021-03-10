أمطار وانخفاض الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المناطق تعرضت لموجة حارة أمس الثلاثاء، حيث وصلت درجة الحرارة لـ30 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل اليوم إلى 33 درجة على القاهرة، حيث تنتهي الموجة الحارة اليوم الأربعاء.

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه بداية من غدا الخميس، يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقين تصل لـ6 إلى 8 درجات، حيث تصل الحرارة على القاهرة لـ26 درجة، ويستمر الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية خلال الأيام القيلة المقبلة.

وتابعت: "أهم الظواهر الجوية المستمرة معنا خلال الأيام المقبلة هو وجود الرياح المعتدلة على معظم المناطق، لكنها تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية ولكنها غير مثيرة للرمال والأتربة".

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار خلال الفترة المقبلة، للتعرف على الظواهر الجوية وتفاصيل حالة الطقس اليومية.