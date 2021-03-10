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إعلان الحداد في غينيا الاستوائية على خلفية الانفجارات الأخيرة

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إعلان الحداد في غينيا الاستوائية على خلفية الانفجارات الأخيرة إعلان الحداد في غينيا الاستوائية على خلفية الانفجارات الأخيرة

مصراوي Masrawy

03:25 م الأربعاء 10 مارس 2021

مالابو - أ ش أ

أعلنت حكومة غينيا الاستوائية حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأربعاء، على خلفية الانفجارات التي خلفت مئات القتلى والجرحى بمدينة "باتا" الساحلية.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات أعلنت المدينة "منطقة كوارث" وفعلت إجراءات طارئة من شأنها مساعدة المتضررين جراء التفجيرات التي وقعت بثكنات عسكرية الأحد وخلفت 105 قتلى و615 مصابا.

وألقى رئيس غينيا الإستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما بلائمة الحادث على إهمال الجيش بتخزين ذخائر بالقرب من المناطق السكنية.

وكانت وزارة الدفاع قد أوضحت أن حريقا في مستودع أسلحة بالثكنات أدى إلى انفجار ذخائر ثقيلة ، مما تسبب في تدمير جميع المنازل والمباني في "باتا" تقريبا، فيما قالت إن قوات الحماية المدنية وخدمة الإطفاء أنقذت أكثر من 60 شخصا من تحت الأنقاض.

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