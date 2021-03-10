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تونس تدين الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالسعودية

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تونس تدين الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالسعودية تونس تدين الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالسعودية

مصراوي Masrawy

03:17 م الأربعاء 10 مارس 2021

تونس - أ ش أ

أعربت تونس، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة العربية ، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت تونس -بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديدا لأمن المملكة، وسلامة أراضيها، ومواطنيها، والمقيمين بها، وتقويضا لاستقرار المنطقة، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية.

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مصراوي Masrawy

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