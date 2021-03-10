تونس تدين الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية بالسعودية

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مصراوي Masrawy

تونس - أ ش أ

أعربت تونس، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تستهدف المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية، والمنشآت المدنية والحيوية للطاقة من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت تونس -بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- أن هذا التصعيد الخطير يمثل تهديدا لأمن المملكة، وسلامة أراضيها، ومواطنيها، والمقيمين بها، وتقويضا لاستقرار المنطقة، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية.