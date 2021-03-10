لديه قدر من الممارسة والوعي السياسي.. رئيس "محلية النواب" يشيد بمحافظ بني سويف

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وجه محمد غنيم، محافظ بني سويف، تحية إلى مجلس النواب وتشكيله الجديد، خلال مشاركته الأولى، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية.

وأثنى غنيم على وجود النائب عمرو درويش، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، في هيئة مكتب اللجنة، وتوليه منصب أمين السر، مؤكدًا أن "هذه هي الدولة الجديدة التي تجمع بين الشباب والخبرة"، في إشارة إلى الخبرات التي تجمعها اللجنة ورئيسها النائب أحمد السجيني والعناصر الشابة.

وأشاد النائب أحمد السجيني بغنيم، موضحًا أنه محافظ ذو خلفية سياسية، وقال إن المحافظ الذي لديه خلفية سياسية يكون لديه أيضًا قدر من الثقافة والممارسة والفهم والوعي السياسي، معقبًا: "هذه مشاهدة على مدار السنوات التسع الماضية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة 8 طلبات إحاطة خاصة بمحافظة بني سويف.