"الوزراء" يوافق على مزاولة النشاط السياحي داخل المنطقة الاستثمارية بمركز الصف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار ما يتمتع به موقع هذه المنطقة الاستثمارية من مزايا عديدة؛ تتمثل في إطلالها على مجرى مائي للنيل، ووجود جزيرة نيلية ذات طابع ريفيّ، فضلًا عن قربها من الطريق الدائري.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية سبق أن صدر قرار لها بأن تخصص لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات، وصناعات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية المكملة.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال العرض، إلى أن المنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها، التي تم الإعلان عن فتح باب الحجز بها، قد تم حجز جميع الوحدات الصناعية بها، وتضم 147 وحدة، بنسبة 100%، بينما تم حجز 70 وحدة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر من إجمالي 107 وحدات حتى الآن.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشرفه بحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عُقدت أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يأتي انعقادها في إطار احتفالات الدولة والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، موجهًا في هذا الصدد الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة على المجهود الرائع لتنظيم هذه الندوة ويوم الشهيد.