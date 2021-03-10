2.4 مليار جنيه خسائر.. برلماني يطالب بوقف نزيف سرقة الكهرباء

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال الاستمرار في التشديد من قِبل موظفي قطاع الكهرباء الحائزين على الضبطية القضائية، وأيضًا من مباحث الكهرباء بالاستمرار في الدوريات؛ لكشف سارقي التيار الكهربائي.

وقال عبد الحميد، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتوجيهه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الإحصائيات أكدت أن خسائر قطاع الكهرباء بلغت 2.4 مليار جنيه؛ بسبب سرقات التيار خلال عام 2020، بعد أن بلغ إجمالي سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلووات/ساعة شهريًّا على مستوى محافظات الجمهورية.

وتساءل النائب عن خطة الحكومة لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكة الكهربائية؛ خصوصًا بعد تعرض مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة إلى خسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر في النهاية على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن، وزيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، وهي التي تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.

وتابع عبد الحميد بأن الشبكة القومية تتعرض أيضًا إلى مشكلات فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها بسبب السرقات؛ لأنها غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي والتأثير السلبي على مستوى الخدمة المقدمة إلى المستهلكين.

وطالب النائب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوضع خطة عاجلة لتنفيذ برنامج تركيب العدادات الكودية لجميع المنازل ومستهلكي الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مَن يرتكبون مخالفات سرقة التيار الكهربائي، ومحذرًا من التهاون في مواجهة المخالفين.