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بعد انفجار خط غاز بالبحيرة.. طلب إحاطة بشأن إجراءات السلامة بشركات الغاز

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بعد انفجار خط غاز بالبحيرة.. طلب إحاطة بشأن إجراءات السلامة بشركات الغاز بعد انفجار خط غاز بالبحيرة.. طلب إحاطة بشأن إجراءات السلامة بشركات الغاز

مصراوي Masrawy

03:07 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، موجه إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن إجراءات الأمن والسلامة المهنية التي تتبعها شركات البترول والغاز خلال أعمالها.

وأضاف زين الدين، في طلب الإحاطة: الفترة الأخيرة شهدت وقوع عدة انفجارات في خطوط الغاز، التي تقوم الشركات التابعة لوزارة البترول بإنشائها، وغالبًا في مرحلة الدفع التجريبي، وكان آخرها انفجار خط الغاز بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ومن قبله انفجار في خط الغاز بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ووجه عضو مجلس النواب عدة أسئلة إلى وزير البترول، قائلًا: ما سبب تلك الانفجارات؟ ولماذا تتم في مراحل التجريب؟ وهل هناك تقصير من المسؤولين المختصين بالشركات المعنية؟ وما خطة الوزارة لحماية العاملين والمواطنين حال حدوث تلك الانفجارات؟

وشدد زين الدين، على ضرورة وجود عدة خطط أساسية واحتياطية لدى شركات الغاز والبترول لتجنب وقوع مثل تلك الانفجارات، وكذلك خطط أساسية واحتياطية لسرعة التعامل معها حال وقوعها؛ لحماية العاملين والمواطنين.

وأشار النائب إلى أن الحوادث الأخيرة لم تكن بها خسائر في الأرواح بفضل الله؛ ولكنها تمثل جرس إنذار للوزارة لتشديد الإجراءات اللازمة لتجنب وقوعها.

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