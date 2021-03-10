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ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يجيز الولاية التعليمية للحاضن

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ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يجيز الولاية التعليمية للحاضن ألزم الأب بالمصاريف.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يجيز الولاية التعليمية للحاضن

مصراوي Masrawy

03:03 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استحدث المشروع قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، نصا مستحدثا بأحكام الولاية التعليمية على الطفل المحضون، حيث جعلت الولاية عليه للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل ويرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتیة، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار الأب أو من تجب عليه النفقة، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

‏كما ألزم المشروع الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير أداء تكاليف التعليم، وما يلزم ذلك من نفقات (مصروفات دراسية، نفقات الانتقال، الأدوات الدراسية)، بما يعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسية، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف.

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