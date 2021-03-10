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"منى الغامدي" لـ"سبق": المرأة تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة

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"منى الغامدي" لـ"سبق": المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة "منى الغامدي" لـ"سبق": المرأة تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة
عضو وفد المملكة بالأمم المتحدة: أفخر بقيادتنا الحكيمة وبسيدات بلادي

‬ أكدت عضو وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة ومسؤولة ملف المرأة، منى بنت صالح آل هاجس الغامدي، أن المرأة تعيش منذ إطلاق رؤية 2030 مرحلة تمكين غير مسبوقة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد من خلال إطلاق حزمة من القرارات والإصلاحات والمبادرات؛ بهدف تمكينها من أخذ مقعدها في قطار التنمية الوطنية، وعمليات اتخاذ القرار.

وقالت "الغامدي" في تصريحٍ لـ"سبق": المرأة السعودية باتت اليوم شريكاً حقيقيا لا يُستهان بقدراته وطموحه، وندّاً مُمكناً ومتمكناً أمام جميع التحديات والعقبات، وكل عام والمرأة السعودية تعانق بطموحها وإنجازاتها عنان السماء.

وأبدت "الغامدي" فخرها بالقيادة الحكيمة وبسيدات المملكة وفتياتها اللاتي أثبتن أنهن على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والخبرة والثقة والعطاء والتفاني في خدمة الدين والمليك والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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