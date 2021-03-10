"محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة لإنشاء معدية ببني سويف وبحث المكان الملائم

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتشكيل لجنة من ممثلي وزارة الري ومجلس مدينة الواسطي ببني سويف؛ لبحث المكان الملائم لإنشاء معدية على مصرف اللبيني في بني سويف؛ لربط عزبة أبو النور بهرم ميدو مركز الواسطي.

وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء معدية على مصرف اللبيني، إنه يجب أن يكون هناك قدر من التدبر لاختيار المكان، موصيًا بتشكيل لجنة لبحث الموقع المناسب للمعدية.

وتابع رئيس اللجنة: "يجب أن تتكلم اللجنة لغة واحدة وليس لغتَين، هؤلاء مواطنون يجب مراعاتهم؛ لدينا مواطنون لهم حق ومال عام، فنتدبر لاختيار أفضل شيء"، مشددًا على ضرورة مراعاة مصلحة المواطنين.

وطالبت اللجنة بموافاة المجلس بتقرير خلال 15 يومًا، وتضامن رئيس مدينة الواسطي مع مطلب النائب عبد الحكيم مسعود خلال مناقشة طلب الإحاطة، وأشار إلى وجود لجنة عاينت الموقع مرتين، المرة الأولى في يناير الماضي، والثانية منذ أربعة أيام.

وأشار ممثل مديرية الري بالمحافظة إلى عدم تحقق اشتراطات المسافات الخاصة بالإنشاء، وقال "الكوبري بينه وبين الذي قبله 500 متر، تعليمات وزارة الري المسافة تكون كيلو ولا تقل إلا لو في ظروف خاصة مثل وجود مدارس".

وعلق محافظ بني سويف، محمد غنيم، قائلًا: "طالما في احتياج ندرس إمكانية تطبيقها"، متابعًا: "إنشاء المراسي غير مرفوض؛ لكن يجب النظر إلى نوعية المرسى وجودته، المراسي القانونية تعتبر غير موجودة".

وأوضح غنيم أن المحافظة بصدد إنشاء مرسى في مدينة بني سويف لأغراض مختلفة؛ منها سياحية، وقال: "ماعنديش نقطة توقف لمسار العائلة المقدسة من الخروج للمعادي حتى جبل الطير".