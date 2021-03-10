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الرياض – مباشر: ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

وناقش المجلس، وفقا لبيان صادر عن الصندوق، تقرير أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي في مجال أعماله المختلفة، وكذلك الأثر التنموي لقروض الصندوق ومساهمتها في تمويل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وخاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، منير بن فهد السهلي، إن المجلس وافق على تمويل قروض زراعية بنحو 100 مليون ريال؛ لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف السهلي، أن الموافقة شملت قروضاً تنموية لصغار المزارعين، وقروض تمويلية وتشغيلية لمشاريع زراعية متنوعة، خاصة في قطاعات استراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية؛ وهي إنتاج الدواجن اللاحم والبيوت المحمية، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية وتصنيع التمور، في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح السهلي، أن المجلس اطلع على تقرير بإنجاز أهداف الصندوق المعتمدة في استراتيجيته السابقة للفترة من (2016-2020م)؛ ومن أبرزها تعزيز دور الصندوق التمويلي للقطاع الزراعي من خلال صرف 4.4 مليار ريال قروضاً زراعية مختلفة لتغطية احتياجات هذا القطاع التمويلية، إضافة إلى تطوير الأداء التشغيلي في قطاعات تقنية المعلومات والمخاطر والحوكمة وتحول الموارد البشرية، وتحقيق التوازن المالي.

واستعرض المجلس الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم 1441/1442هـ (2020م)، ومساهمة مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة (كورونا) من خلال إطلاق 3 مبادرات بقيمة 2.45 مليار ريال.

واعتمد مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي السابع والخمسين للصندوق للعام المالي 1441/1442هـ (2020م)، والذي يوضح الارتفاع الملحوظ في مستوى الإقراض والذي نما بنسبة 97% ليصل إلى 3.7 مليار ريال للقروض الموافق عليها للعام المالي (2020م).

وأشار الصندوق، في بيانه، إلى أن القروض المصروفة بلغت 1.6 مليار ريال بنسبة زيادة 19% عن العام المالي السابق؛ وذلك لدعم المشاريع الزراعية المتخصصة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في عدة قطاعات رئيسية أهمها: الدواجن اللاحم وإنتاج الخضار في البيوت المحمية والاستزراع المائي، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى مثل مصانع الأعلاف، والصناعات التحويلية للتمور، ومراكز التسويق الزراعي، والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، والجمعيات التعاونية، ومراكز الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، والتمويل غير المباشر من خلال اتفاقيات الشراكة مع البنوك والمصارف التجارية.

وبلغت القروض المقدمة لتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أكثر من 217 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ تأسيس الصندوق وحتى العام المالي 1441/1442هـ (2020م) أكثر من 464 ألف قرض بلغت قيمتها الاجمالية نحو 53 مليار ريال.

وأقر مجلس الإدارة، لوائح اللجان المنبثقة عنه وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال؛ حرصاً من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة، واستعرض المجلس أعمال هذه اللجان والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي المنصرم.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

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