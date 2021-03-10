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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9595 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9595 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9595 نقطة
بتداولات بلغت 14.6 مليار ريال لأكثر من 530 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 122.25 نقطة ليقفل عند مستوى 9595.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 560 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدق، ومسك، واليمامة للحديد، ومعدنية، ومجموعة الحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: متطورة، وأميانتيت، وأنابيب السعودية، وعذيب للاتصالات، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.83%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وإعمار، ومسك، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ومتطورة، والإنماء، ومسك، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 294.24 نقطة ليقفل عند مستوى 25908.40 نقاط، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 ألف سهم تقاسمتها 856 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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