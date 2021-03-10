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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لمدة ثلاث سنوات؛ لتقديم خدمات منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التي وجه بتنفيذها رئيس الجمهورية؛ حيث ستقوم الشركة، بموجب هذا التعاقد، بتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وإجراء عمليات الربط مع شركاء المبادرة التنفيذيين المعنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة صباح اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشرفه بحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عُقدت أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يأتي انعقادها في إطار احتفالات الدولة والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، موجها في هذا الصدد الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة على المجهود الرائع لتنظيم هذه الندوة ويوم الشهيد.