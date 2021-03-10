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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، لتكثيف الرقابة على الطرق السريعة على مدار الـ24 ساعة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على الجميع ودون أي استثناءات؛ خصوصًا ضد قائدي السيارات المخالفة للسرعات المقررة.

وطالب زين الدين برصد الحقائق الكاملة حول حادث انقلاب أتوبيس فجر اليوم الأربعاء بطريق العين السخنة- القاهرة؛ مما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هذا الحادث الأليم.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق، يفيد انقلاب أوتوبيس شرق الدلتا قادمًا من مدينة الزقازيق بطريق العين السخنة- السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في السويس، 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والمتوفين إلى مشرحة الأميري.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن المديرية أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى السويس العام لعلاج المصابين، لافتًا إلى أنه تم استدعاء جميع الأطباء للمشاركة في علاج مصابي الحادث.

وأضاف الحفناوي أنه تم فتح غرفة العمليات بمستشفى السويس العام في حالة التدخل الجراحي لمصابي الحادث، لافتًا إلى أن المستشفى استقبل 7 وفيات؛ منها طفلتان، و16 مصابًا.