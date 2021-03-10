★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

شهدت أعداد الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة ارتفاعا طفيفا في آخر يومين، إذ سجلت الوزارة 622 حالة إيجابية جديدة أمس، بزيادة مقدارها 31 حالة عن اليوم السابق.

وارتفع مؤشر الوفيات مجددا ليصل عند مستوى 5.9%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 40 حالة في المتوسط.

واستقر مؤشر التعافي من كورونا عند 77.2% حتى اليوم الثلاثاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر من العام الماضي.

وتتخوف الوزارة من زيادة في أعداد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وزيادة التجمعات.

وفي وقت سابق قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من خلال الدروس المستفادة من الموجة الأولى والتي أظهرت ارتفاع حالات الإصابة في شهر إبريل عام 2020، فإن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يشهد شهر إبريل المقبل زيادة في عدد الإصابات، حيث إن الذروة تكون في الأسبوع السابع من كل موجة.

من جانبه، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، لمصراوي، إن مصر لم تدخل الموجة الثالثة من أزمة كورونا حتى الآن.

وأضاف: "هناك استقرار في الأعداد دون تزايد كبير، وهذا ما نجده في عدد حالات المصابة بكورونا سواءً في أقسام الرعاية أو على أجهزة التنفس الصناعي أو في الأقسام الداخلية".

ويعول مساعد وزيرة الصحة على لقاحات كورونا في حماية البلاد من موجة جديدة من الجائحة.

وقال: "التطعيمات سيكون لها أهمية كبيرة في منع زيادة الحالات لاحقا".

ودشنت مصر الأربعاء الماضي، حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا.