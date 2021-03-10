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"الانضباط" ترفض الشكوى ضد سعود كريري والبريك

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على ضوء أحداث مباراة الهلال والنصر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رفض الشكوى المقدمة من سعود كريري إداري فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضد البرازيلي بيتروس ماثيوس محترف فريق النصر، مشيرة إلى عدم ثبوت مخالفة الأخير لأحكام المادة 81 من اللائحة.

كما رفضت اللجنة الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد سعود كريري، وأكدت عدم ثبوت مخالفة كريري لأحكام المادة 81 من اللائحة، ورفضت اللجنة أيضاً شكوى نادي النصر ضد محمد البريك لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، وأكدت عدم ثبوت مخالفة البريك لأحكام المادة 48 من اللائحة.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف وفقاً لأحكام المادة 139 من اللائحة، كما قررت مصادرة رسوم الشكاوى لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يُذكر أن جميع الأحداث والشكاوى السابقة كانت خلال مواجهة النصر والهلال في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك والتي انتهت بفوز النصر بهدف وحيد حمل توقيع الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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