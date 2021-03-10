أمير مكة يدشّن عن بُعد 17 مشروعاً صحياً جديداً وتطويرياً بمحافظة القنفذة

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بقيمة 240 مليون ريال معرباً عن شكره للقيادة على الاهتمام بالمواطن

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، عن بُعد، 17 مشروعاً صحياً جديداً وتطويراً في محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها بقيمة 240 مليون ريال، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهد الأمين؛ على الاهتمام بكل ما من شأنه العناية بالمواطن، كما قدّم شكره لوزير الصحة ولكل العاملين في الوزارة على الأعمال المشرّفة، كما هنأ أهالي القنفذة بالمشاريع الصحية متمنياً المزيد من المشاريع والرفاهية للمحافظة.

وقدّم وزير الصحة شكره وعرفانه لأمير منطقة مكة المكرمة على اهتمامه ومتابعته للمشاريع الصحية في المنطقة بشكل عام ولمحافظة القنفذة على وجه الخصوص.

وتضمنت قائمة المشاريع إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى القنفذة العام، وتجهيز وتأثيث سبعة مستشفيات، وإنشاء وتجهيز مستشفى المظيلف العام سعة 50 سرير وإنشاء وتجهيز أربعة مراكز صحية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء وتجهيز 152 مركزاً صحياً بمختلف مناطق المملكة، وإنشاء وتجهيز 27 مستودعاً بمنطقة مكة المكرمة، ومنها اثنان في القنفذة، وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة السلامة والإنذار والإطفاء، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام، إحلال جهاز الأشعة السينية (X-RAY) بمستشفى جنوب القنفذة، تأمين متطلبات التحضيرات الوريدية (TPN) بمستشفى جنوب القنفذة العام، إحلال وتوريد وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية المستشفى القنفذة العام، توريد وتركيب وتشغيل أجهزة كثافة العظام (DEXA) بمستشفيات جنوب القنفذة ومستشفى المظيلف ومستشفى القنفذة العام، تطوير بيئة العمل بمديرية الشؤون الصحية، تطوير وتجهيز قسم التعقيم بمستشفى جنوب القنفذة العام، إحلال وتجديد أعمال التكييف والتهوية بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة العام، تطوير وترميم قسم الطوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام، تطوير أربعة مراكز صحية وفق الهوية الجديدة للوزارة، وتطوير وتحديث نظام التكييف المركزي بمستشفى القنفذة العام.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل