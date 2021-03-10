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بشكل مؤقت.. إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت 12 إصابة كورونا

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بشكل مؤقت.. إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت 12 إصابة كورونا بشكل مؤقت.. إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت 12 إصابة كورونا
"الشؤون الإسلامية": مجموع ما تم إغلاقه 252 مسجداً تم فتح 237 منها

بشكل مؤقت.. إغلاق 9 مساجد بعد ثبوت 12 إصابة كورونا

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق تسعة مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يوماً 252 مسجداً تم فتح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن المساجد المغلقة هي أربعة في منطقة الرياض تم رصد أربع حالات بها، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجد بمنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات إصابة به، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد ستة منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة تبوك، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالإخوة المصلين ومنسوبي المساجد ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة الجميع، كما أكدت في حال ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من السلامة من الوباء راجية للجميع الصحة والعافية.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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