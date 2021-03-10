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القطاع الصحي الجنوبي يبدأ حملته لتطعيم منسوبي الجهات الحكومية

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بحضور محافظ أحد المسارحة ومدير إدارة شؤون المراكز الصحية

القطاع الصحي الجنوبي يبدأ حملته لتطعيم منسوبي الجهات الحكومية

شهد محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، بمقر المحافظة اليوم، إطلاق حملة تطعيم لقاح كورونا لمنسوبي الجهات الحكومية بمحافظة أحد المسارحة.

وتلقى منسوبو المحافظة، اليوم الأربعاء، الجرعة الأولى من لقاح كورونا "كوفيد-19"، وذلك بحضور مدير إدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي الأخصائي يحيى بن هادي مدخلي، والطاقم الصحي المنفذ للحملة.

ونوه "الريثي" بالاهتمام البالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بتسخير كل الإمكانات ما كان له الأثر البالغ في مكافحة جائحة كورونا، وتحقيق الأمن الصحي للمواطن والمقيم على حد سواء.

وتأتي هذه المبادرة استمراراً لجهود وزارة الصحة في تقديم اللقاحات للمستفيدين، وذلك من خلال تطعيم الموظفين بمقارّ العمل وسيواصل الفريق الطبي زياراته للجهات الحكومية بالمحافظة.

وزار الفريق الطبي شرطة المحافظة وأعطى مدير شرطة أحد المسارحة المقدم جابر مدخلي وعدداً من أفراد إدارته الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

يُذكر أن "صحة جازان" قد دعت للمبادرة بأخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

القطاع الصحي الجنوبي يبدأ حملته لتطعيم منسوبي الجهات الحكومية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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