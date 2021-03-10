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: الأزمة السورية تتطلب حلاً سياسيًا

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السعودية: الأزمة السورية تتطلب حلاً سياسيًا : الأزمة السورية تتطلب حلاً سياسيًا

مصراوي Masrawy

01:54 م الأربعاء 10 مارس 2021

(وكالات):

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الأزمة السورية تتطلب حلا سياسيا، وأكد أن هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي والتمتع بالاستقرار والأمن.

وأوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاربعاء، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب توافق بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.

وأكد أن حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس.

وقال: "متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا لأنه لا وجود لحل للأزمة السورية إلا من خلال المسار السياسي".

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مصراوي Masrawy

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