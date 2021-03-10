الدبيبة: سنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، منح الثقة لحكومته بأنها "لحظة تاريخية لليبيا".

ودعا الدبيبة في كلمة ألقاها أمام البرلمان بعد أن منح 132 نائبًا ثقتهم للحكومة، إلى إنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا.

وقال إن هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي، مؤكدًا "سنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا".

وأضاف: "ليبيا يجب أن تكون وحدة واحدة غير مقسمة.. بالوحدة سنصل بليبيا إلى بر الأمان".

وتعهّد الدبيبة بالعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، مشيرًا "تجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة".

ومنح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان قد تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أمس لمزيد من المشاورات.