أخبار عاجلة

بيان أمريكي أوروبي: لن تستمر المأساة السورية 10 سنوات أخرى -
وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني -
"روز اليوسف" تطلق أول مؤتمراتها عن "الجمهورية الثانية" -
القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية -
القيادة المركزية الأمريكية: يجب الحفاظ على أمن واستقرار لبنان -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية -
"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط -
نائبان بائتلاف الكرامة التونسي يعتديان على موظفين بمطار قرطاج -
"كورونا" يصيب أكثر من 40 ألف أمريكي و6 آلاف فرنسي خلال 24 ساعة -
القحطاني: كل دواء عشبي أعتبره سامًّا.. وأي لقاح تُدخله "الصحة" آخذه وأنا مغمض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الدبيبة: سنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

Print
الدبيبة: سنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا الدبيبة: سنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

مصراوي Masrawy

01:38 م الأربعاء 10 مارس 2021

(وكالات):

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، منح الثقة لحكومته بأنها "لحظة تاريخية لليبيا".

ودعا الدبيبة في كلمة ألقاها أمام البرلمان بعد أن منح 132 نائبًا ثقتهم للحكومة، إلى إنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا.

وقال إن هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي، مؤكدًا "سنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا".

وأضاف: "ليبيا يجب أن تكون وحدة واحدة غير مقسمة.. بالوحدة سنصل بليبيا إلى بر الأمان".

وتعهّد الدبيبة بالعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، مشيرًا "تجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة".

ومنح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان قد تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أمس لمزيد من المشاورات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: رغم الجائحة مصر تتقدم 9 مراكز على مستوى العالم بتقرير التنمية المستدامة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

مصرع شاب صدمه قطار في السويس

شبكة عيون الإخبارية