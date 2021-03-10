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أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول دليل لحوكمة إجراءات إدارة المشاريع البلدية

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أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول دليل لحوكمة إجراءات إدارة المشاريع البلدية أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول دليل لحوكمة إجراءات إدارة المشاريع البلدية
لمتابعة سير المشاريع وتنفيذها وإنهائها على أكمل وجه

أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول دليل لحوكمة إجراءات إدارة المشاريع البلدية

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة أول دليل لحوكمة إجراءات إدارة المشاريع البلدية باستخدام الأساليب المناسبة، تحت مسمى "دليل المهندس".

ويهدف الدليل إلى متابعة سير المشاريع وتنفيذها وإنهائها على أكمل وجه، وتوجيه وإرشاد مهندسي الأمانة للعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الوقت والتكلفة والجودة والسلامة ونطاق الأعمال والاتصال والمخاطر.

وأوضح مدير مكتب إدارة المشاريع PMO بالأمانة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الحازمي، أنه سيتم تنظيم زيارات لإدارات الأمانة المعنية بإدارة المشاريع للتعريف بالدليل وتقديم التدريب والدعم اللازم للمهندسين، مشيراً إلى أنه تم البدء بزيارة للإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للجسور والأنفاق؛ بهدف إشراك أصحاب المصلحة والتغذية الراجعة لضمان دليل يلبي الاحتياجات على أكمل وجه.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التطوير الإداري والتدريب بالمكتب المهندس أحمد بن عبدالسلام مشاط، أنه جرت الاستعانة عند إعداده بدليل إجراءات البرنامج الوطني لدعم مشروعات الأجهزة العامة (مشروعات) في حينه، لتحسين جودة المشاريع واستدامتها بأعلى كفاءة وفاعلية.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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