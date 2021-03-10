يقظة دوريات الأفلاج تطيح بأحد أرباب السوابق بحوزته حبوب مخدرة وسلاح

★ ★ ★ ★ ★

قام بإخفائها في مكان يصعب الوصول له.. وعُثِر معه على كلبشات وبدلات

نجحت جهود دوريات شرطة محافظة الأفلاج في ضبط شاب بحوزته حبوب مخدرة وسلاح ناري.

وكانت يقظة رجال الأمن بدوريات شرطة الأفلاج بقيادة الدكتور رئيس رقباء عبدالهادي العرجاني قد استوقف، مساء أمس، مركبة يقودها شاب في العِقْد الثالث من عمره، وبإخضاع المركبة للتفتيش عُثِر بداخلها على سلاح ناري وبدلات وكلبشات.

وكان الشاب يحاول التضليل بها وبتدقيق التفتيش على المركبة عثر بها على نحو 100حبة من الحبوب المخدرة تم إخفاؤها في مكان يصعب الوصول له ولكن يقظة رجال الأمن كانت له بالمرصاد.

وبالتدقيق في الأوراق الثبوتية للشاب اتضح أنه من أرباب السوابق، وتم تسجيل محضر بالواقعة، وتسليم الشاب والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.دوريات شرطة محافظة الأفلاج