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"الأمن البيئي" تُوقِف 3 مخالفين لنظام البيئة في الرياض

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"الأمن البيئي" تُوقِف 3 مخالفين لنظام البيئة في الرياض "الأمن البيئي" تُوقِف 3 مخالفين لنظام البيئة في الرياض
بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، ثلاثة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن ثلاث مركبات في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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