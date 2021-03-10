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الإمام الأكبر يستقبل السفير الإماراتي بمقر مشيخة الأزهر

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الإمام الأكبر يستقبل السفير الإماراتي بمقر مشيخة الأزهر الإمام الأكبر يستقبل السفير الإماراتي بمقر مشيخة الأزهر

مصراوي Masrawy

01:31 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، بمقر المشيخة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الإماراتي، متمنيا له التوفيق والسداد خلال فترة خدمته بالقاهرة، مؤكدا على متانة العلاقات بين الأزهر والإمارات، وأن التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب.

من جانبه، أعرب السفير حمد الشامسي، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدا علي تقدير الإمارات للأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر ومشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به فضيلته في ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في بيان الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.

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