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سنُظهر عظمة الدولة.. مدبولي: نعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات

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سنُظهر عظمة الدولة.. مدبولي: نعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات سنُظهر عظمة الدولة.. مدبولي: نعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات

مصراوي Masrawy

01:30 م الأربعاء 10 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاحتفالات التي تتجدد كل عام، كالاحتفال بيوم الشهيد، ترسخ في نفوس شبابنا معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء الأوفياء، وتضحياتهم الغالية في سبيل استقرار الوطن والحفاظ على مقدراته، والتي لولاها ما استكملت مصر مسيرة البناء والتنمية، التي يقودها حاليًّا الرئيس ، في مختلف قطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشرفه بحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عُقدت أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يأتي انعقادها في إطار احتفالات الدولة والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، موجهًا في هذا الصدد الشكر والتقدير إلى القائد العام للقوات المسلحة على المجهود الرائع لتنظيم هذه الندوة ويوم الشهيد.

ونوَّه مدبولي بما ذكره الرئيس، أمس، خلال الندوة التثقيفية بشأن ضرورة الاستعداد الجيد للافتتاحات المتوقعة للمدن الجديدة وغيرها من المشروعات خلال هذا العام، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس السيسي أيضًا بأن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة ميلاد دولة جديدة، وإعلان جمهورية ثانية.

وأكد رئيس الوزراء أن تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الشأن، وسرعة الانتهاء من المشروعات؛ حتى يتسنى لنا أن نُظهر عظمة الدولة المصرية بعد تبلور الصورة النهائية للعاصمة الإدارية الجديدة, وكل المشروعات القومية التي نسير فيها بخطى حثيثة؛ لا سيما ملف التحول الرقمي، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المقدمة إليهم، مشددًا على ضرورة قيام جميع الوزراء بمتابعة هذا الملف الحيوي؛ من أجل الانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق آخر، وجه مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية للسيد أحمد أبو الغيط؛ بمناسبة إعادة انتخابه أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية لولاية ثانية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد مكانة الدولة المصرية، كما يؤكد في الوقت نفسه ثقة القيادة السياسية المصرية في قدرة وكفاءة أبو الغيط لتولي هذا المنصب، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية.

ووجه مجلس الوزراء التهنئة إلى الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات؛ لاختيارها عضوًا في المشروع الأوروبي "النساء إلى القمة"، وهو مشروع مهم يأتي في إطار استمرار دعم تولي المرأة للمناصب الإدارية العليا، ويتم تمويله من قِبل المفوضية الأوروبية.

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