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البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة

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البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة

مصراوي Masrawy

01:28 م الأربعاء 10 مارس 2021

(وكالات):

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكان قد تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أمس لمزيد من المشاورات، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه بإمكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه تقديم تشكيلته الوزارية كاملة دون مقاعد شاغرة اليوم الاربعاء.

فيما أكد الدبيبه أنه مستعد لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب بعد جمع 40 توقيعا على كل اسم يرغبون في استبعاده.

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