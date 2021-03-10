مشروع فني لصبي يجمع 100 ألف جنيه للمستشفيات

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مصراوي Masrawy

(بي بي سي):

جمع صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، عبر مشروع فني نفذه خلال فترة الإغلاق العام جراء تفشي فيروس كورونا، نحو 100 ألف جنيه استرليني قدمها لمصلحة جمعية خيرية في المجال الصحي.

وقد تقدم 250 فناناً من مختلف أنحاء العالم لمساعدة الصبي، وهو من ذوي الإعاقة، والمساهمة معه في مشروعه.

وبدأ الصبي نوح (نوا) ، الذي يعاني من استسقاء في الرأس والصرع والشلل الدماغي، بالرسم على الورق المقوى في منزله في ديدهام، في مقاطعة إسيكس قبل عام.

وحض والده الفنانين عبر منصة إنستغرام على مساعدة ابنه على إكمال رسم اللوحات التي بدأ بها نوح، والمساهمة في مشروعه.

وقد عرضت تلك اللوحات لاحقا في معرض قبل بيعها في المزاد العلني لصالح جمعية مستشفيات كولتشستر وإيبسويتش الخيرية.

وأرسل جونز والد الصبي، الخلفيات التي رسمها ابنه إلى الفنانين، الذين أضافوا عليها لمسات تكميلية وجعلوها لوحات فنية كاملة وأعادوا إرسالها إليه.

وبُيع أكثر من 200 لوحة في المزاد العلني على موقع إيباي التجاري، وجنى من ورائها أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني، كما كسب باقي المبلغ من مبيعات الكتب التي تضمنت تفاصيل عن تلك الأعمال الفنية والتبرعات.

وقال ناثان جونز، إنه في البداية كان يأمل في جمع مبلغ 500 جنيه إسترليني فقط، لكنه "ذُهل تماماً" بالمبلغ الإجمالي في نهاية الأمر. مضيفاً، أنها كانت طريقة مثالية لتقديم الشكر للأطباء الذين "لعبوا دوراً كبيراً" في حياة نوح.

وقال: "لقد فاق االأمر كل توقعاتنا وبشكل اسثنائي، لذا نود أن نتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى جميع الفنانين المشاركين على عروضهم السخية".

ويتابع: "ستحدث الأموال التي يتم جمعها فرقاً كبيراً للكثير من العائلات مثل عائلتنا".

وتعاون مع نوح في مشروعه، فنانون من المملكة المتحدة وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والسويد وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

وقررت العائلة جمع الأعمال الفنية في كتاب بعنوان "باغراوند بوب"، وقد عرضت اللوحات في غاليري "فيرست سايت" في كولتشيستر.

وقال جونز: "لقد بدأنا بهذا المشروع كوسيلة لتمضية الوقت، لكنه تحول إلى شيء مميز للغاية".

ويضيف: "أشعر وكأننا أسهمنا في صناعة جزء صغير من التاريخ خلال فترة الإغلاق، على مل أن تعكس هذه الأعمال الفنية تلك اللحظة من زمننا، وأن تصبح مقتنيات فنية ولو كانت بسيطة".